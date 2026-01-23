Habertürk
        Haberler Bilgi Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 23 Ocak 2026 Cuma Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı

        Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler yeni sezonu ile izleyicilerle buluştu. Genellikle haftanın 7 günü izleyici karşısına çıkan Survivor, ödül ve dokunulmazlık oyunları ile akşam saatlerinde ekranlara geliyor. Bu kapsamda Survivor'un TV8 yayın akışında yer almaması, "Survivor bu akşam yok mu? 23 Ocak Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 23 Ocak 2026 Cuma TV8 yayın akışı...

        Giriş: 23.01.2026 - 19:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 23:04
        1

        Survivor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Genellikle her akşam yayınlanan Survivor'un, TV8 canlı yayın akşında yer almaması, izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 23 Ocak Cuma Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" İşte Survivor yeni bölüm tarihi...

        2

        SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

        Survivor'un TV8 yayın akışında yer almasına karşın film yayınlanması 'Survivor bu akşam var mı' sorusunu gündeme taşıdı. Bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. 23 Ocak Cuma günü O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyiciyle buluşacak.

        3

        SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Survivor yeni bölümün 24 Ocak 2026 Cumartesi günü ekrana gelecek.

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI - 23 OCAK 2026

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'un son bölümünde Erkan elenerek adaya veda eden isim oldu.

