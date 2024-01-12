Haberler Televizyon Survivor bu akşam yok mu? Survivor 12 Ocak Cuma (bu akşam) yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor bu akşam yok mu? 12 Ocak Cuma Survivor yayınlanacak mı? TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor All Star 2024, bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Survivor seyircileri "Bu akşam Survivor yok mu?" diye merak ediyor. İşte, 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler... Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Survivor bu akşam yok mu? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te kıyasıya mücadele devam ediyor. Ancak bu akşamki yayın akışında Survivor'ın olmaması izleyecilerin dikkatini çekti. Peki, Survivor bu akşam yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

2 Şurada Paylaş!







SURVIVOR BU AKŞAM (12 OCAK CUMA) YOK MU, NEDEN YOK? TV8 yayın akışına göre; 12 Ocak Cuma yani bu akşam Survivor yayınlanmayacak. Bunun yerine saat 20.00'de, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak.