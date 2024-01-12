Survivor bu akşam yok mu? 12 Ocak Cuma Survivor yayınlanacak mı?
TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor All Star 2024, bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Survivor seyircileri "Bu akşam Survivor yok mu?" diye merak ediyor. İşte, 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler...
Survivor bu akşam yok mu? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te kıyasıya mücadele devam ediyor. Ancak bu akşamki yayın akışında Survivor'ın olmaması izleyecilerin dikkatini çekti. Peki, Survivor bu akşam yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...
SURVIVOR BU AKŞAM (12 OCAK CUMA) YOK MU, NEDEN YOK?
TV8 yayın akışına göre; 12 Ocak Cuma yani bu akşam Survivor yayınlanmayacak. Bunun yerine saat 20.00'de, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
12 Ocak Cuma TV8 yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelmeyecek. Bunun yerine O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü gözüküyor. Survivor'ın yeni bölümünün 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.
12 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Aşka Düşman
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:30 Aşka Düşman