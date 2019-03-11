Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında zorlu ada şartları içinde, ülkemizi temsil eden yarşmacılardan Büşra Yalçın ve kendisinin yaşamı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor...

BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?,

Adı Soyadı: Büşra Yalçın

Doğum Tarihi: 24.06.1996

Nereli: Tokat

Burcu: Yengeç

Kilosu: 58 kg

Boyu: 1,78 cm

BÜŞRA YALÇIN'IN BİYOGRAFİSİ

Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.