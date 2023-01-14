CANSU TUMAN'IN VEDA PAYLAŞIMI

İşte gidiyorum.. Veda paylaşımı yapmanın vakti geldi artık. En zoru sevdiklerimden ayrılmak oldu benim için. Ama biliyorum onların sevgisi hep benimle. Ben bu sevgiden güç alıyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim, sonuna kadar savaşacağım. Beni büyük bir macera, büyük bir deneyim bekliyor. Yolum uzun ve engebeli. Her zaman mücadele ederek kazandım. Hiçbir başarı kolay elde edilemez. Bu yolculukta benimle olacak herkese şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Kocaman öpüldünüz. Hoşçakalın..