Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Survivor'da acil durum konseyi: Son düzlükte yeni değişiklikler! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!

        Survivor'da acil durum konseyi: Son düzlükte yeni değişiklikler!

        Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mayıs'ta yapılan eleme düellosu sonucu Nagihan adaya veda etti. Acun Ilıcalı ise finale sayılı günler kala acil durum konseyini toplayarak yeni kuralları açıklayacağını duyurdu. Peki, Survivor yeni kuralları ne, acil durum konseyinde ne oldu? İşte son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da son düzlüğe giriliyor. Final öncesinde Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak yeni değişikliklere gidildiğini ve yeni kurallar koyulduğunu belirtti. Son olarak adaya Nagihan veda ederken finale kimlerin kalacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte Survivor'da acil durum konseyi hakkında merak edilen bilgiler...

        2

        SURVİVOR ALL STAR'DA YENİ DÖNEM

        Survivor All Star'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. "Nefessiz izleyeceğiniz dönem başlıyor" diyerek yeni kuralları açıklıyor.

        3

        SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

        Kırmızı Takım

        Atakan - Kaptan

        Hilmicem

        Nefise

        Yunus Emre

        Merve

        4

        Mavi Takım

        Seda - Kaptan

        Ogeday

        Damla

        Batuhan

        5

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Merve ve Nagihan eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?