Survivor'da acil durum konseyi! 26 Şubat Survivor Pınar ve Sema diskalifiye mi oldu?
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında Pınar ve Sema arasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak Sema hakkında bir karar verildiğini duyurdu. Peki, 26 Şubat Survivor Pınar ve Sema diskalifiye mi oldu, acil durum konseyinde ne oldu? İşte Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
Survivor'da heyecan durulmuyor. Sema ve Pınar arasında çıkan kavga sonrasında acil durum konseyi toplandı. Oyun alanına ise Pınar ve Sema’nın alınmadığı görüntüler şaşkınlığa sebep oldu. İzleyiciler tarafından "Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Survivor'da yaşanan gerginlik hakkında merak edilenler...
SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİNDE NELER YAŞANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SEDA VE PINAR BİRBİRİNE GİRDİ
Öte yandan Survivor'ın yeni bölüm fragmanında kamp alanında, Pınar ve Sema arasında tansiyon yükseldi. Sema'nın Pınar'a "İnsanlara hakaret edemezsin. O yılan dilinle sokamazsın." dedikten sonra tekme attığı görüldü. Sema ve Pınar'ın birbirlerine fiziksel müdahalede bulunduğu anlarda araya Nagihan girdi. Yaşanan kavga sonrası sunucu Murat Ceylan'ın "Pınar ve Sema'yı oyun alanına getirmedik." demesi fragmanda dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.
ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI
Acun Ilıcalı o gece kırmızı takımı 'Acil Durum Konsey'ine çağırıyor ve olaya ilişkin düşüncelerini soruyor. Bu esnada Sema ve Pınar'ın konseyde yer almaması dikkat çekiyor.
SURVİVOR SEMA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Fragmanın son kısmında ise Sema Aydemir'in tek başına ada konseyine çağrılıyor. Sema'nın gözyaşlarına boğulması ve gözünün altında tırnak izinin olması dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı, Aydemir'e "Biz dün akşam yaşadıklarımıza şok geçirdik. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik ve sonrasında da bir kanaate ulaştık." ifadelerini kullanıyor.
SURVİVOR PINAR DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Sema Aydemir ile Pınar Saka'nın cezası ise henüz bilinmiyor. Sema ve Pınar'ın diskalifiye edilip edilmeyeceğinin bu akşam belli olması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer vereceğiz.