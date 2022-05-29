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Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu! 28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu?

Survivor'ı yakından takip edenler "28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 28 Mayıs akşamı müthiş bir düelloya sahne oldu. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya bir mücadeleye girerken ödül oyununu kazanan takım televizyon izleyicisi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 28 Mayıs akşamı Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım...

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    Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu! 28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    Survivor All Star kıyasıya mücadelelerin yaşandığı, heyecanlı bir haftayı daha geride bırakırken dün akşam oynanan ödül oyununu kaçıranlar  Türk - Yunan futbol maçını kim kazandı sorusunu  gündeme getirdi. Türk ve Yunan takımı maçı kazanmak için çekişmeli bir mücadeleye girişirken kazanan takım büyük ödülün sahibi oldu. Peki 28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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    Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu! 28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    28 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor' All Star'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 28 Mayıs ödül oyununu ve 50 bin TL para ödülünü kazanan takım belli oldu.

    Ünlüler takımının kazananı Sema, Gönüllüler takımının kazananı Hikmet ile yarıştı. 4-0'lık skorla Hikmet ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı.
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    Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu! 28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    28 MAYIS TÜRK YUNAN FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

    Survivor Türk Yunan futbol maçı 9-9'luk skorla sona erdi. Kıran kırana mücadelenin kazananı olmadı.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

    Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümle birlikte netlik kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim belli oldu.

    Oylamada Ayşe 2 oy alırken Anıl 3 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.
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    Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu! 28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Programda son elenen isim Sude Burcu olmuştu. Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. 

    Eleme potasında yer alacak isimler dokunulmazlık mücadelelerinin ardından belirlenecek.

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