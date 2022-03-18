Survivor'da ortalık karıştı, iki isim birbirine girdi!

Survivor All-Star, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yapılan konseyde, adaya veda eden isim Berna Keklikler olmuştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu beklenirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmandaki bir detay, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. O da, yarışma öncesi çok iyi anlaşan iki ismin kavga etmesiydi! Bulaşık yıkama konusundan başlayan kavga, bir anda alevlendi. Adada ortalık karışırken konu ada konseyine kadar taşındı.