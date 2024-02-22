Survivor'da Ronaldinho sürprizi! 22 Şubat Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde, Ronaldinho ve Sercan'ın bulunduğu iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununun ardından Survivor'da eleme heyecanı yaşanacak. Eleme potasında yer alan, Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora eleme düellosunda mücadele verecek. İşte 22 Şubat 2024 Survivor hayallerine veda eden isim...
Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, haftanın eleme adayları karşı karşıya gelecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "22 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti, Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?" İşte 22 Şubat Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
22 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eleme düellosunda Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora arasında adada kalma mücadelesi verilecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.
MAVİ TAKIM
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Dora
Furkan
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal