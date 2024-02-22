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        Haberler Magazin Survivor'da Ronaldinho sürprizi! 22 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da Ronaldinho sürprizi! 22 Şubat Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde, Ronaldinho ve Sercan'ın bulunduğu iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununun ardından Survivor'da eleme heyecanı yaşanacak. Eleme potasında yer alan, Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora eleme düellosunda mücadele verecek. İşte 22 Şubat 2024 Survivor hayallerine veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:19
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        Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, haftanın eleme adayları karşı karşıya gelecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "22 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti, Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?" İşte 22 Şubat Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

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        22 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Eleme düellosunda Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora arasında adada kalma mücadelesi verilecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.

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        MAVİ TAKIM

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Dora

        Furkan

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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