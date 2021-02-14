ACUN ILICALI AÇIKLADI: ELEME ADAYI ERKEK OLACAK

Acun Ilıcalı "8 Erkek 5 kadın var bu sayı bundan sonra en fazla 3 olabileceği için kadınlar değil erkekler oylanacak. Kritik bir hafta. Dikkat çeken bazı hamleler oluyor. Ünlüler takımında oyu yüksek olanlar aday gösterilebiliyor. Birleşmeden önce elenen herkes ağlasın. Muhteşem bir parti hazırlıyoruz."