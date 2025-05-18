Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da yeni haftada kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim 3. eleme adayı olarak düelloya kalacak. Peki, 18 Mayıs Pazar günü Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...
Survivor'ın yeni haftasında üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Volkan ve Hikmet arasında tansiyon artarken, üçüncü eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (18 MAYIS)
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (17 MAYIS)
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.