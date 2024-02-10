Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Survivor'ın yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde, Ersin Korkut adaya ve Survivor hayallerine veda etmişti. Turabi ve Nihat ise sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilirken, Survivor All Star kadrosuna; Sema Aydemir, Hikmi Cem, Avatar Atakan yedeklerden dahil oldu. İşte 10 Şubat Cumartesi Survivor'da haftanın ilk eleme adayı...
Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Survivor All Star kadrosuna yedeklerden, Sema Aydemir, Hikmi Cem, Avatar Atakan katılıyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyunu gecesinde ise iki takım günü kayıpsız kapatmak için zorlu parkurda karşı karşıya geliyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Şubat 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım...
10 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı.
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
MAVİ TAKIM
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Dora
Furkan
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor All Star yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin Korkut oldu.