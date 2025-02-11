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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde takım oylaması sonucunda eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 11 Şubat 2025 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 20:41 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:41
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        Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star ekibi olurken, ilk eleme adayı Sevgi İme olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ADEM ELENDİ Mİ?

        Ada konseyinde yaşanan kavga sonrasında Adem için yaptırım açıklandı. Adem Survivor hayatına devam ediyor. Ancak 5 ödül oyunundan yararlanamayacak.

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