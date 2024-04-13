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        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Nisan 2024 Cumartesi Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Survivor'ın yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takım haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde, Hakan adaya ve Survivor hayallerine veda ederek elenmişti. İşte Nisan 2024 Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 19:09 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:13
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        Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyunu gecesinde iki takım günü kayıpsız kapatmak için zorlu parkurda ter dökecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım...

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        13 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın birinci eleme adayı henüz belli olmadı.

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        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 12 NİSAN 2024?

        Survivor eleme düellosu finalinde Hakan ve Yasin karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin galibi 5-3 skorla Yasin oldu. Bu sonuçla bu haftanın elenen ismi Hakan oldu.

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