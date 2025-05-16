Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da yeni bir döneme giriliyor. Haftanın ilk dokunulmazlığında karma oyunlarda yarışmacılar rakiplerini kendileri belirleyecek. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım , ada konseyinde eleme potasına gidecek ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 16 Mayıs Cuma Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Sedat Survivor hayallerine veda ederek, adadan ayrılan son isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.