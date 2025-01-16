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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın 13. bölümü erkekler haftası, dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin dakikalar ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:33
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        Survivor 2025'te yeni dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bilindiği gibi, kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu All Star takımı kazandı. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 16 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        16 ARALIK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        16 ARALIK SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu All Star takımı kazandı.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme düellosunu Merve kaybetti. Bu sonuçla Merve elenen son isim oldu ve adaya veda etti.

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        SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

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