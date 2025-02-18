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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümü dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin dakikalar ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 18 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:34
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        1

        Survivor 2025'te yeni dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bilindiği gibi, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, haftanın 2. eleme adayı Efecan olmuştu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Şubat 2025 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        2

        18 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        17 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        5

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Doğuş oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Efecan oldu.

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?

        Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.

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