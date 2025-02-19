Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Son dokunulmazlığı kaybeden takımın haftanın dördüncü eleme adayını belirleyeceği gecede, eleme potası netleşecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, Yiğit Poyraz eleme potasına giden üçüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Doğuş oldu.
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Efecan oldu.
Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı Poyraz oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?
Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.