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        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme gecesinde Begüm'ün yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygulu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Eleme düellosunun ardından mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kaybeden takımın haftanın birinci eleme adayını belirleyeceği gecede, dokunulmazlık oyununu kazanan takım günü kayıpsız tamamlayacak. İşte 2 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:13
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        1

        Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatıyor. Survivor All Star yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        2 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.

        4

        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        6

        29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star'da Begüm elenen son yarışmacı oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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