Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme gecesinde Begüm'ün yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygulu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Eleme düellosunun ardından mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kaybeden takımın haftanın birinci eleme adayını belirleyeceği gecede, dokunulmazlık oyununu kazanan takım günü kayıpsız tamamlayacak. İşte 2 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatıyor. Survivor All Star yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
2 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da Begüm elenen son yarışmacı oldu.