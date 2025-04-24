SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosu finalinde Sedat ve Batuhan eşleşmesi damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan finalde Sedat puan üstünlüğü ile rakibini yenerek Survivor hayallerine devam dedi. Bu sonuca göre rakibine mağlup olan Batuhan Gökgöz Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.