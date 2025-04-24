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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Nisan Perşembe Survivor eleme potasına kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim 4. eleme adayı olarak düelloya kalacak. İlk isim Yağmur olurken, 4. adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 24 Nisan Perşembe dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:55
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        Survivor'da kadınlar haftasında 4. dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. İsmail ve Pınar arasında tansiyon artarken, dördüncü eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 24 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

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        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor 3. dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

        4

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Yağmur,

        Pınar,

        Sevgi.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finalinde Sedat ve Batuhan eşleşmesi damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan finalde Sedat puan üstünlüğü ile rakibini yenerek Survivor hayallerine devam dedi. Bu sonuca göre rakibine mağlup olan Batuhan Gökgöz Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

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