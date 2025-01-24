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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasına giden yarışmacı!

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümü dokunulmazlık oyunu ve Ayşe ile Pınar arasında yaşanan gergin dakikalar ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 24 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:32
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        Survivor 2025'te yeni dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bilindiği gibi, kıran kırana mücadelelere sahne olan son dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmıştı. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 24 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (24 OCAK)

        3

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (23 OCAK)

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Pınar oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ 19 OCAK?

        Survivor'da elenen isim Kaan Kazgan oldu.

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