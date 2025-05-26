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        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor eleme adayı kim?

        Survivor 2025'te düello öncesi son dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Bu oyun elemeye yön verecek oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sevgi ve Ayşe arasında gerilim artarken; Sema, Adem ve Aycan arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Peki, 26 Mayıs Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:29
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        Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. İkinci adayın Sema çıkmasıyla, tartışmalar alevlenirken, üçüncü eleme adayı sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 26 Mayıs Pazartesi 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

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        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (26 MAYIS)

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (25 MAYIS)

        İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (24 MAYIS)

        Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Aycan oldu. İkinci eleme adayı ise Sema oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazandı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.

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