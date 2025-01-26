Survivor 2025'te yeni dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Sakatlıklar ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 26 Ocak 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...