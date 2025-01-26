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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 26 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        Survivor 21. bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Oyun esnasında Yağmur dizinden sakatlanırken "Almeda'ya bir şey oldu" sözleri dikkat çekti. Peki, 26 Ocak Pazar günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:10
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        Survivor 2025'te yeni dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Sakatlıklar ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 26 Ocak 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

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        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Survivor'da ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen yarışmacı ödül oyununu ardından oynanacak düellonun ardından belli oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalma mücadelesi verdi.

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        Eleme düellosunda Ayşe, Göksu ile, Pınar, Sevgi ile eşleşti.

        Düello finaline Göksu ve Sevgi kaldı.

        Eleme düellosu finalinde Sevgi rakibini 5-1'lik skorla yenerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Göksu ise elenerek adaya veda eden isim oldu.

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Göksu

        Pınar

        Sevgi

        Ayşe

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