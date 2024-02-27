Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısı her geçen hafta azalırken yarışmacılar arasındaki rekabet yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip günü kayıpsız geçirirken, kaybeden takım ise haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 27 Şubat Survivor All Star son dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 20:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...

        2

        27 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın son eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından, kaybeden takım tarafından belirlenecek. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        6

        22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

        Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?