Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde yapılacak oylama sonucunda eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 31 Ocak 2025 Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı olurken, ilk eleme adayı Seranay olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.