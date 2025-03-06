Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise ada konseyinde takım oylaması sonucunda eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacıyı belirleyecek. İşte 6 Mart Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazanmıştı. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.