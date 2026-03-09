Canlı
        Haberler Bilgi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Mart Pazartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı! 9 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Zorlu, eğlenceli parkurlarıyla tansiyonun her geçen gün arttığı Survivor'da, Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ise ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mart Pazartesi Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 09.03.2026 - 21:04
        1

        Survivor'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu başlıyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Mart Pazartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Nefise Karatay.

        5

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.

