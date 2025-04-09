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        Haberler Bilgi Gündem Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Nisan Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Nisan Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Tansiyon ve rekabetin hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 20:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:12
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        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Asena ve Meryem eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı Yağmur oldu.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Asena

        Meryem

        5

        SURVİVOR'DA İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNU DA GÖNÜLLÜLERİN

        Haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.

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