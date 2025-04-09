Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Asena ve Meryem eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...