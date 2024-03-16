Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın birinci eleme adayını belirleyecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Survivor'da adaya ve hayallerine veda eden son isim Pınar Saka olmuştu. İşte 16 Mart 2024 Survivor haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım...
Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme gecesinde Pınar'ın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
16 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı.
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son isim Pınar oldu.