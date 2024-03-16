Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme gecesinde Pınar'ın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...