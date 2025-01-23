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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim aldı?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde çifte heyecan yaşanacak. İlk etapta 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. İkinci etapta ise dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı belirleyecek. İşte 23 Ocak Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 20:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:25
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanırken, Göksu ise eleme potasına giden birinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ 19 OCAK?

        Survivor'da elenen isim Kaan Kazgan oldu.

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