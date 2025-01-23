Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde çifte heyecan yaşanacak. İlk etapta 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. İkinci etapta ise mücadele ödül oyunu ile devam edecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı belirleyecek. İşte 23 Ocak Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanırken, Göksu ise eleme potasına giden birinci yarışmacı oldu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.