Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaybeden ekip, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 25 Mart 2024 Pazartesi Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme gecesinde Bozok'un yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
25 MART 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.