Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme gecesinde Bozok'un yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...