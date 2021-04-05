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Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de yılın en hararetli iki ada konseyi gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yarışmacılar gergin anlar yaşadı, Acun Ilıcalı sık sık tartışmalara müdahale etmek zorunda kaldı. Peki Survivor Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'de haftanın eleme adayları...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 iki dokunulmazlık oyununu da Ünlüler takımı kaybetti, son olarak Öykü Çelik'in elendiği takımda kadınların sayısı azalınca Acun Ilıcalı kadınların eleme adayı olarak gösterilemeyeceğini açıkladı. Peki Survivor 2021'de eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Ünlüler takımı birinci oylamada İsmail Balaban ve Doğan Keser'i eleme adayı olarak çıkardı.

İkinci oylamada ise Sergen ve Batuhan eleme adayı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: İSMAİL, DOĞAN, BATUHAN, SERGEN

Salı günü açıklanacak SMS oylama sonuçlarına göre bu dört isimden biri SMS birincisi olursa eleme potasından ismi düşecek ve geriye kalan tek erkek yarışmacı olan Çağrı'yı eleme adayı yapacak.

Seyirciler kimin eleneceğini merak ediyor. Daha önce açıklanan SMS sıralamalarında Doğan ile Sergen'in oylarının düşük olduğu görülüyor. Bu iki isimden birinin eleneceği tahmin ediliyor.

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