Survivor 2021'in finali için geri sayım başladı. Geçen hafta Steven elenmişti. Dokunulmazlık oyunları artık bireysel oynanıyor ve dokunulmazlığı alan isim bir eleme adayı belirliyor. Birinci dokunulmazlığı alan Poyraz, Batuhan'ı eleme adayı olarak belirledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

En hızlı parkuru yapan Ayşe ikinci turda dahil oldu.

BİRİNCİ TUR

Poyraz Aleyna eşleşti: Aleyna kazandı

İsmail Berkay: Berkay kazandı

Batuhan Ayşe: Batuhan kazandı

İKİNCİ TUR

Aleyna Berkay eşleşti: Berkay kazandı

Berkay ve Batuhan finalde karşılaştı.

Berkay, dokunulmazlığı alan isim oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Berkay eleme adayı olarak takım arkadaşı Aleyna'yı söyledi.

Son bölümde Berkay'ın eski takım arkadaşları Mavi takım ile yakınlaşması dikkat çekti. Kırmızı takım her ne kadar oyunlarda Berkay'ı desteklesede Berkay, dokunulmazlığı alınca arkadaşlarına "Sizi yazabilirim" uyarısında bulundu.

Berkay'ın Aleyna'nın ismini vermesi üzerine "Berkay, Poyraz'dan mı etkileniyor" sorusunu gündeme getirdi.

Aleyna ve Batuhan, daha önce Berkay'ın karşı takıma daha yakın olduğunu dile getirmişti.

Berkay'ın bu adımının SMS oylarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.