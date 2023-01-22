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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı

Survivor eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya rekabet edecekler. Heyecanlı yarışmaların ardından eleme konseyi yaşanacak ve kaybeden takım Survivor'da 1. eleme adayını çıkaracaklar. İşte 22 Ocak 2023 Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı ile ilgili detaylar haberimizde...

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  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

    Survivor'da geçtiğimiz hafta sürpriz bir eleme yaşanmış ve ünlü oyuncu Ümit Erdim hayallerine veda etmişti. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynanıyor. Yarışmanın takipçileri Survivor'da dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını sorgulamaya başladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından açıklanacak. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecek.
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

    SURVIVOR 21 OCAK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ilk bölümden itibaren yaşananlar şu şekildeydi;

    Survivor 2023'ün ilk ödül oyunu kazananı GÖNÜLLÜLER olmuştu. Survivor yarışmasında böylelikle ilk mücadele de gerçekleşmiş oldu. Beş gün boyunca barakalı adada gönüllüler kaldı. 

    Dün akşam ekranlara gelen yarışmada erzak oyunu için yeniden kıyasıya bir rakabet yaşandı. 

    Kadınlar mücadelesini kazanan gönüllüler takımı oldu.

    Erkeklerde 8-4 skorla ünlüler takımını galibiyete doğru götürdü. Bu skorla ünlüler yarışı uzatmaya götürdü. 

    İki takımın berabere kalmasıyla uzatmalara giden yarışmacılar kıran kırana bir mücadele gerçekleştirdi. Bu oyunun sonunda 3-2 skorla ödül oyununu kazanan takım GÖNÜLLÜLER oldu. 
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

    SURVİVOR 21 OCAK ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

    Bugünkü oyunun galibi olan gönüllüler takımı yiyecek ödülü kazandı. Gecenin sonunda ise 'anlat bakalım oyunu' oynandı. Oyun esnasında eğlenceli anlar yaşanırken kazanan takım mini petivör bisküvinin sahibi oldu. 

     
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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