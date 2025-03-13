Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ile gündemdeki yerini aldı. 13 Mart akşamı dokunulmazlık oyunu kazananı merak konusu oldu. Asena ve Hikmet gerilimi dikkat çekerken; Ayşe bir buçuk ay sonra yeniden parkurlara döndü. Peki, 13 Mart Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor'da dokunulmazlık heyecanı... Kadınlar haftasında 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kazanmaya devam etmek isteyen Gönüllüler takımına karşı, sahalara geri dönmek isteyen All Star takımı mücadele ediyor. Peki, Survivor haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kadınlar haftasında 4. dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Elif
Asena