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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor dokunulmazlık ödülünü kim aldı, Survivor kim elendi?

        Dokunulmazlık heyecanı! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

        Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor. Peki, 16 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte 16 Şubat Cuma günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:08
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        Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 16 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

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        16 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

        15 Şubat'ta yayınlanan programda şu gelişmeler yaşandı:

        "Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorunda kaldık."

        Haberi duyan yarışmacılar ise adeta şok geçirdiler. Beklenmedik gelişme için şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacıların görüntüleri ekrana yansıdı.

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        BU HAFTA ELEME OLMAYACAK!

        Sahra'nın yarışmadan ayrılmak istemesiyle eleme düellosu 3 yarışmacı arasında gerçekleşecek. Başarı oranı daha yüksek olan oyun sonunu belirleyecek. 6 olan rakibini eler adaylıktan adını siler.

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        AYSU ELEMEDE YENİDEN YARIŞACAK

        Aleyna Pınar karşılaşmasında kazanan Aleyna oldu. Pınar ve Aysu son finalde mücadele ettiler. Kazanan ise Pınar olurken Aysu iki hafta sonra gerçekleşecek olan elemede yeniden yarışacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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