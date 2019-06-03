'Ne aradım o elin hissini ben...'

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı soruları Survivor'ı kaçıranlar tarafından merak konusu oldu. İlk dokunulmazlığı kazanan Siyah takım ikinci dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda ise kaybeden takım eleme adayını belirlemek için ada konseyinin yolunu tuttu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İlk dokunulmazlığı kazanan Siyah takım ikinci oyunda da 10'a 7 kazandı. Böylelikle eleme beyaz takım arasında gerçekleşecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Beyaz takım eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gitti. Türkler Büşra'yı seçerken Yunanlı yarışmacılar ise Okay'ı seçti.