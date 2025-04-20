Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. İstanbul'daki ödül anları ekrana gelirken, dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 20 Nisan Pazar dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Oyun sırasında Sema ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 20 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu All Star kazandı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Türkiye'ye gitmeye hak kazanan 5. isim takım oylaması ve anket sonuçlarına göre İsmail oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı Poyraz oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Volkan,
Sedat,
Poyraz,
Batuhan Gökgöz.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.