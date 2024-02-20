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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım dördüncü dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 20 Şubat 2024 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 19:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:51
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürüyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunnulmazlığını kazanmak için parkura çıkıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan son gelişmeler...

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        20 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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        19 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

        Survivor'da üçüncü eleme adayı Bozok oldu.

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        18 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Eleme adayı ise Mustafa Kemal olarak açıklandı.

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        17 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor’da açıklanan sonuçlara göre 7 oy alan Hakan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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