Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürüyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunnulmazlığını kazanmak için parkura çıkıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan son gelişmeler...