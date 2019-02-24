Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da elemeye kim kaldı? Şeklindeki sorular Survivor seyircisi tarafından araştırılmaya başlandı. Haftada 4 gün yayınlanan Survivor'da bugün dostluk karşılaşması ile dokunulmazlık oyunu vardı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyine çıkarak adadan elenmesini istediği kişilerin ismini yazarak halk oylamasına bırakacak.

DOSTLUK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da Türkiye ile Yunanistan takımı kızlar ve erkekler olarak ayrıldı. Yemek ödüllü yarışmayı kazanan isimler ise, Seda, Dimitra, Okay, Tony, Katerina ve Büşra oldu.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın en heyecanlı oyunlarindan biri olan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Geçtiğimiz gün dokunulmazlığı kazanan takım Türk takımı olmuştu. Türk takımı bugünkü yarışmada Yunanistan'a karşı 10-7 kaybederek üçüncü tura kaldılar. Final oyunda ise her iki takımdan en iyi yarışmacılar çıktı. Son yarışmayı ise kazanan Yunanistan oldu.

TÜRKİYE:0

YUNANİSTAN: 3

SEDA ACUN ILICALI'YI ÇILDIRTTI!

Survivor Türkiye Yunanistan on dördüncü bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Katerina'ya karşı oynayan Seda atışlarda bir türlü başarılı atışı yapamayınca Acun Ilıcalı'da " Delirtme beni" diyerek tepki gösterdi.

SURVİVOR'DA BÜYÜK GERGİNLİK!

Survivor yeni bölümünde Türk yarışmacılardan Atakan ile Yusuf arasında bir gerginlik yaşandı. Gerginlik, daha sonra Atakan ve Kaan arasında da devam etti. Bu tartışmanın nedenine ilişkin konuşan Atakan, 'Yusufları konuştuklarını duyunca beni niye beklemiyorsunuz diye tepki gösterdim.' dedi.

Yusuf ise, 'Sabah tatsız bir olay oldu. Büyük bir şey yok aslında. Atakan'la ufak bir tartışma yaşadık, yanlış anladı bazı şeyleri. Burada bazen böyle şeyler olabiliyor. Benim burada yapmam gereken, alttan alıp idare etmekti. Sorun yok yani." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DA ELEMEYE KİMLE KALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımından bir kişi elenecek. Ada konseyinden önce Türk takımı arasında bireysel dokunulmazlık yarışması olacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise erkeklerde Okay oldu. Kadınlarda ise Ecem oldu. Survivor'da elemeye kalan ilk isim Atakan, ikinci aday Kaan, üçüncü aday ise Bora oldu. Halk oylamasına kalan üç isimden en düşük oyu alan isim Survivor adasına veda edecek.