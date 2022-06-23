Survivor'da son haftalara girilirken kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Bilindiği gibi son ada konseyinin ardından SMS oylaması sonucunda adaya ve hayallerine veda eden isim Berkan Karabulut olmuştu. Bu hafta kimin eleneceği ise merak konusu oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar ve daha fazlası...