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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım arasında bir yarışmacı eleme adayı olacak. Hatırlanacağı gibi son olarak Seda adaya ve yarışmaya veda ederek Survivor'dan elenen ikinci yarışmacı olmuştu. İşte 22 Ocak Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunun kazanan takım ve eleme adayına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:51
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kadın elemesinde Seda yarışmaya veda ederken, bu hafta erkek elemesinde yarışmaya kimin veda edeceği merak konusu oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? 22 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 22 Ocak 2024 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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        22 OCAK 2024 SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.

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        Haftanın ilk eleme adayı Sercan olurken ikincisi ise Bozok oldu.

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        SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Seda Aktuğlu

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        Berna Gözbaşı

        Aysun Kesin

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        KIRMIZI TAKIM

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Doğukan Manço (Elendi))

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        Yunus Emre

        Yağmur Banda

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        18 OCAK 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Seda ve Kardeniz düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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