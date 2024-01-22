Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım arasında bir yarışmacı eleme adayı olacak. Hatırlanacağı gibi son olarak Seda adaya ve yarışmaya veda ederek Survivor'dan elenen ikinci yarışmacı olmuştu. İşte 22 Ocak Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunun kazanan takım ve eleme adayına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kadın elemesinde Seda yarışmaya veda ederken, bu hafta erkek elemesinde yarışmaya kimin veda edeceği merak konusu oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? 22 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 22 Ocak 2024 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
22 OCAK 2024 SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.
Haftanın ilk eleme adayı Sercan olurken ikincisi ise Bozok oldu.
SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Berna Gözbaşı
Aysun Kesin
KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço (Elendi))
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Yunus Emre
Yağmur Banda
18 OCAK 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Seda ve Kardeniz düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.