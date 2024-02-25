Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dora'nın yarışmaya veda etmesinin ardından, yarışmaya yedeklerden Batuhan Karacakaya dahil oldu. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazananı iki takımın mücadelesi sonucunda belli olacak. İşte 25 Şubat Pazar Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Begüm eleme potasına giden ilk isim oldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıkıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
25 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.