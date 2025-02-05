Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Tartışmalar ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 5 Şubat 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...