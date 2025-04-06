Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oyun esnasında yaşanan gerginlikler ile Yağmur ve Hikmet arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Peki, Survivor 6 Nisan dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. Bilindiği gibi, Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu. Düello sonrasında ise kadınlar haftasında dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Sedat,
İsmail,
Hikmet,
Yunus Emre .