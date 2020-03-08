Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, Gönüllüler takımındaki gerilim ve tartışmalar da bitmiyor. Gönüllüler takımında Evrim ve Yasin'in şiddetli tartışması diğer yarışmacıları da etkilemiş oldu. Öte yandan ödül oyunu için de kıyasıya bir mücadele izleyiciler ile buluştu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyunu için parkura çıktı. Kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği pizza ödülünde kazan Gönüllüler takımı oldu.

EVRİM VE YASİN ARASINDA GERGİNLİK!

Ödül oyununun ardından adalarına dağılan gönüllüler takımında Evrim ile Yasin arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Yasin Evrim'e, "Benimle konuşma. Bıktıysan evine git" diyerek sert çıkıştı. Evrim ise, "Sürekli sus, konuşma, gülme diyor. Yeter ben 20 yaşındayım" diyerek tepki gösterdi. Evrim daha sonra gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık için ağırlık ve güç oyunu oynandı. Her iki takım da oyunda oldukça iddialı yarıştı. Ancak haftanın ilk dokunulmazlığını

Bu haftanın elenecek yarışmacısı yarın yapılacak ikinci dokunulmazlık oyunun ardından belirlenecek.