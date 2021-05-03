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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in son bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İsmail Balaban, nişanlısı Gamze ile iletişime geçti. Merve ile Batuhan birbirine girdi. Her iki yarışmacı da gözyaşlarına engel olamadı. Birinci eleme adayı Ünlüler takımından Sergen olmuştu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar..

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın son bölümünde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu vardı. Yarışmaya damga vuran olaylardan biri de İsmail Balaban'ın nişanlısı ile konuşması oldu. Gamze Atakan, nişanlısına "Ben hala senin bildiğin Gamze'yimç" dedi. Son bölümde Gönüllüler takımından Dora vücudunun enfeksiyon kapması nedeniyle hastaneye kaldırıldı, oyundada konseyde yer almadı. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci dokunulmalık oyununu da Gönüllüler kazandı. Ünlüler iki dokunulmazlığı kaybetti ve eleme adayları çıkardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor birinci eleme adayı Sergen ikinci eleme adayı Merve oldu.

Salı akşamı yapılacak oylamada en az oyu alan yarışmacı veda edecek.

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