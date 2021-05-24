Survivor 2021'de birinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım, ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Pazar akşamı yayınlanan bölümde Mavi takımın Kırmızı takımı 10-1 skorla yenmesi herkesi şaşırttı. Kırmızı takım bu kez eleme potasında strateji yapmaktan vazgeçti. Salı akşamı yayınlanacak bölümde Kırmızı ve Mavi takımdan SMS birincileri birer eleme adayı daha belirleyecek.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Mavi takım eleme adayı Poyraz.
Kırmızı takım eleme adayı Aleyna Çalışkan.
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